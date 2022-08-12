高雄壽山獼猴7月來已3死2傷 初判外力撞擊致死

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）有獼猴保育團體近期在高雄壽山一帶發現獼猴不正常死亡案件增加，高市農業局表示，7月以來共接獲獼猴3死2傷，其中2隻死亡獼猴解剖初判為外力撞擊致死，已送驗釐清死因。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，獼猴保育團體於近期觀察到壽山龍泉寺登山口附近獼猴不正常死亡案件增加，農業局自7月起於鼓山地區接獲4案獼猴通報案件，共有5隻獼猴3死2傷。

其中，7月26日及8月11日分別接獲通報1隻獼猴死亡，經動物保護處獸醫師解剖發現，都有皮下組織瘀血，初步判定為外力撞擊；並依程序採集檢體分別送往中央家畜衛生試驗所及農業藥物毒物試驗所進行毒物檢驗分析，待檢驗結果出爐後判定確切死因，以作為查獲行為人處罰依據。

農業局指出，壽山國家自然公園範圍為台灣獼猴棲地，亦有其他豐富動植物生態，也是民眾遊憩所在，民眾若發現獼猴等動物屍體或疑似不法對待野生動物行為，可立即通報壽山國家自然公園管理處及農業局，將由農業局進行解剖、採檢及送驗，以利釐清死亡原因。

此外，壽山國家自然公園管理處設有警察隊及志工每日不定期巡查，農業局也每月會同巡查，並於每週末由志工於西子灣、中山大學、龍皇亭及柴山等地巡查及宣導獼猴不餵食、不接觸、不干擾「三不原則」。

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農業局提醒，台灣獼猴雖然為一般類野生動物，但無故毒殺或傷害獼猴致死，依野生動物保育法得處新台幣6至30萬元罰鍰。

為防止獼猴遭遇不當傷害或毒殺，農業局與壽山國家自然公園管理處除加強查緝，更呼籲並鼓勵民眾檢舉，一旦檢舉屬實，將依高雄市檢舉餵食台灣獼猴獎勵辦法頒發檢舉人實收罰鍰金額20%的獎勵金；可撥壽山國家自然公園管理處通報電話07-5313001，或撥1999通報市府。（編輯：謝雅竹）1110812