中秋連續假期台金專船 8/15開放訂位
2022/8/12 17:48
（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣政府今天表示，減輕旅台民眾返鄉經濟負擔，由縣府租賃客船航駛台中-金門往返1航次，每趟次航程約8-9小時，來回票價新台幣1000元。台中到金門9月8日、回程9月11日。
今年中秋連續假期從9月9日到11日。金門縣觀光處發布新聞表示，減輕民眾購買機票負擔，並提供更多交通選擇，由縣府租賃客船航駛台中-金門往返1航次。
台中至金門航線9月8日晚間11時由台中港啟航；金門到台中航線，11日上午11時由金門料羅港返航。
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費用方面，觀光處指出，一般身分者單航次500元，特殊身分者（敬老、兒童、學生及身障人士）單航次300元，低收入戶者免負擔費用。去程於8月15日到9月4日受理登記購票，可向各縣市登記窗口辦理登記繳費並領取乘船票證；回程金門到台中，開放登記繳費領取乘船票證到9月10日中午12時截止。
縣府表示，因船艙屬密閉空間，凡搭乘專船乘客務必戴口罩，並配合登船前量測額溫，超過攝氏37.5度（含）者，無法登船；另外，專船航行前3天，因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能的55%（約220人）即取消。（編輯：郭諭儒）1110812
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