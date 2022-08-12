台灣薪資生活吸引人 徵英語外師菲國5800人報名

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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）受中國下架英語教學平台和疫情影響，菲律賓不少英語教師失業。由於台灣薪資和生活吸引人，教育部外籍英語教師計畫今年在菲律賓吸引5800人報名，最後有88人將赴台教英語。

中華民國駐菲代表處昨天舉行歡送午宴，宴請將前往台灣的菲律賓英語教師和教學助理。駐菲代表徐佩勇致詞表示，教育部於2004年首次推出外籍英語教師計畫，協助各縣市公立中小學聘請外籍英語教師。

他告訴與會者，許多台灣人因害怕犯錯或被嘲笑，缺乏用英語交流的勇氣。

徐佩勇說：「請記住你們帶著重要的使命：首先，你們須幫助學生對英語產生興趣。其次，你們必須引導他們精通英語閱讀、口說和寫作。最後，你們必須幫助他們發揮最大的潛力。」

代表處教育組長李世屏表示，台灣外籍英語教師計畫今年錄取450人，這些教師來自英國、美國、澳洲、加拿大、南非、菲律賓等國家。

他表示，在菲律賓，這項計畫今年吸引約5800人報名，經初審和台灣教授面試，嚴格甄選後錄取88名菲國優秀英語教學人員，包括77名英語教師和11名教學助理，將分別於8月底赴台。

李世屏說，在駐菲代表處臉書上，關於英語教師甄選的貼文每次都很受歡迎，點閱數很高。外交部各外館7月臉書貼文中，以駐菲代表處一則外籍英語教師計畫的貼文觸及數最高，逾4萬3000人，還有上百次分享。

他表示，菲律賓英語教師選擇台灣的考量主要是薪資、生活環境及與菲國距離近。台灣提供英語教師新台幣6.5萬元、教學助理4.5萬元月薪，學經歷豐富者月薪更高，還有機票、勞健保和住房津貼，對菲國教師頗具吸引力。

57歲的阿洛尤（Pilipinas Arroyo）在菲律賓高中和大學教了25年英文，又赴利比亞教了11年，英語教學經驗豐富。

阿洛尤告訴中央社記者，她當時在利比亞一所大學教醫學生英文。因為醫學生須了解英文教科書的醫學專有名詞，而且他們大多計劃出國深造，因此需要學英文。

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她表示：「我一聽說可以到台灣，馬上抓住這次機會。因為我2019年到過台灣，我真的很喜歡台灣人、造訪過的地方，當然還有台灣食物。」

阿洛尤說，她很喜歡台灣新舊文化融合的部分。台灣「非常現代，但你們仍保存舊的傳統、舊的景象，這點我真的很喜歡。我也想將我在菲律賓和海外這麼多年的英文教學技巧用來教授台灣學生，以提高他們的英語能力」。（編輯：黃自強）1110812