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2025世界同志遊行禁用Taiwan 台灣主辦方宣布停辦

2022/8/12 14:25（8/12 14:46 更新）
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世界同志遊行主辦單位12日聲明指出，國際組織InterPride拒絕以主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。（圖取自Unsplash圖庫）
世界同志遊行主辦單位12日聲明指出，國際組織InterPride拒絕以主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）2025世界同志遊行原訂在台舉行，但主辦單位今天聲明指出，由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。

「高雄同志大遊行」為國際組織InterPride的成員，去年成為第19區的代表成員後積極爭取世界同志遊行的申辦權，InterPride也在去年11月宣布2025世界同志遊行將在台灣舉行，這也是世界同志遊行首次在東亞地區舉辦。

不過，主辦單位台灣世界同志遊行籌備委員會今天在臉書粉絲專頁發聲明指出，InterPride對台灣的情況，無論是活動命名、文化民情或是遊行規劃都存在認知差異，即便籌備委員會已盡力配合，也無法獲取對方信賴、無法建立信任關係，因此決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。

聲明也提到，籌備委員會從2021年初提出的申請、審查資料、票選、獲選，都一直以Taiwan為名，主要是台灣的同志遊行文化有全國性的象徵，況且WorldPride Taiwan 2025 的活動是規劃全台串聯，不是只有侷限於高雄舉辦，因此在內部文件與公開聲明一直使用Taiwan。

後續InterPride錯誤稱呼台灣為台灣地區的聲明中，籌備委員會也對InterPride提出抗議，並在外交部協助下，三方也在2021年11月16日開會協商命名問題最終達成共識、同意以Taiwan為名，但InterPride近期卻又突然要求只能以城市為名，更換活動名稱為Kaohsiung，這已經推翻了三方會議的決議。

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籌備委員會表示，InterPride對台灣的認知落差、於命名議題上的反覆、對籌辦團隊與台灣市場的質疑等種種原因，籌備委員會經審慎評估認為，如果活動繼續進行將可能損及台灣與台灣同志社群利益，因此決議於簽署合約前終止此項計畫。

籌備委員會強調，台灣作為東亞同志遊行文化的代表，不論參與規模還是遊行數量，毫無疑問地是亞洲最大及人數最多的紀錄，未來將會回到各單位繼續為台灣同志遊行文化努力以及讓世界看見台灣。（編輯：吳協昌）1110812

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