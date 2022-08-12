世界同志遊行拒用「台灣」外交部：傷害亞洲同志社群

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，舉行2025世界同志遊行。外交部表示，遺憾InterPride基於政治考量推翻共識，不但不尊重台灣且傷害亞洲同志社群，也與其追求進步價值背道而馳。

2025世界同志遊行原訂在台灣舉行，但主辦單位今天聲明指出，由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停止舉辦 WorldPride Taiwan 2025。

外交部下午表示，對於籌備委員會被迫停辦活動的情形均有充分掌握，對此結果深表遺憾。

外交部說明，高雄同志大遊行去年11月取得「WorldPride 2025」主辦權；經外交部居間協助，洽獲「InterPride」更正新聞稿中對台灣的不當稱呼，雙方也達成「WorldPride Taiwan」為活動名稱共識。

外交部提到，這次活動若能舉行，將是世界同志遊行活動首次在東亞舉辦，對於亞洲及全球追求多元族群平等價值極具意義。台灣甚為遺憾InterPride基於政治考量，單方面推翻雙方共識，破壞彼此合作信任關係導致破局，不但不尊重台灣權益及各項努力、傷害亞洲廣大同志社群，也與InterPride組織追求的進步價值背道而馳。

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外交部強調，台灣作為亞洲第一個同婚合法的國家，致力追求多元平等包容的努力，已在國際間廣獲好評。台灣往年辦理各項大型同志遊行活動的事實，也印證台灣為亞洲最有能力舉行WorldPride的國家。

外交部認為，這次結果雖不盡人意，但不會澆熄台灣人民追求自由平權的熱情。外交部對「台灣世界同志遊行籌備委員會」堅持原則，努力爭取台灣權益及維護國家尊嚴的努力，表達肯定及敬意，未來也將繼續協助台灣平權團體，運用各種管道與國際分享台灣推動平權的經驗與成果。（編輯：蘇志宗）1110812