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吳德榮：未來一週晴朗炎熱 山區防午後大雷雨

2022/8/14 08:17（8/14 08:29 更新）
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氣象局14日發布7縣市高溫資訊，其中花東地區防攝氏38度以上極端高溫。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天發布7縣市高溫資訊，其中花東地區防攝氏38度以上極端高溫。氣象專家吳德榮表示，未來一週多晴朗炎熱，午後山區及部分平地防大雷雨，東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

中央氣象局發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；台北市、新北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨，並有大雷雨發生；東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天至20日台灣仍在太平洋高壓邊緣，南方水氣逐漸增多；天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、大雷雨發生；東南部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。（編輯：張雅淨）1110814

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