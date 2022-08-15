國7高雄段環評過初審 強化銜接路段改善說明

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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署今天進行國道7號高雄路段環評初審，環委要求開發單位補充陸蟹等珍稀物種異地保育方式、加強說明此路段與國1、國10銜接改善措施，建議補正後通過、送大會審查。

行政院環境保護署召開「國道7號高雄路段計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第4次初審會議。

開發單位交通部高公局表示，為解決高雄港市交通困境，由於目前南北向城際運輸只有一條國道1號，往來高屏以台1、台88及台17為主，許多產業重車與小型車混流，造成交通意外事故頻傳。

另外，高公局指出，預估台17線120年尖峰交通量約增加48%；洲際貨櫃中心120年貨櫃量較現況增加125%；國7高雄路段可以分擔及紓解市區幹道及國1、國3、台88等高、快速公路壅塞車流。

根據資料，此路段主線長約23公里，包橋梁段約21公里、路工段約2公里；共設臨海、大坪頂、小港、鳳寮、鳥松、大寮系統、仁武系統等7處交流道。

今天共有24人登記發言，立委及議員就占約半數，都以促進當地交通、避免事故為由建議環評委員加速審議通過；由當地居民組成的「反現行國道7號高雄路段計畫自救會」則表達反對意見，認為現行規劃無法真正紓解交通問題。

自救會強調，不是反對國7，但現行規劃錯誤；若依現行規劃，會有約370戶要被迫遷移，歷次開會都沒有對此回覆。高雄市政府今天表示，未來弱勢族群若有需求，可提供社會住宅協助。

環評委員表示，這次報告仍須強化計畫路線與區域路網（國1、國10、台88等）銜接交通改善及影響減輕等內容；針對開發範圍內發現的珍稀物種（陸蟹、鳥類、鐵毛蕨等），應評估採用異地保育方式可行性。

環委並提到，在趕工階段車輛運輸應避開尖峰時刻；補充生態敏感路段連續性工程於夜間施工時的影響減輕規劃。

會議歷時約3小時，最後建議補充修正後通過、送大會審查。（編輯：管中維）1110815