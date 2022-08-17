白露中秋僅差3天 花蓮農改場輔導文旦柚早收技術

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）適合採收文旦柚的節氣白露與中秋節僅相差3天，農友面臨採收及銷售壓力，花蓮農改場輔導運用文旦柚早收栽培技術，並舉辦觀摩會，實證果實甜度皆已超過品牌標準。

農業委員會花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，去年度起花蓮農改場與瑞穗鄉文旦農戶羅峰、朱阿忠、李慎行、袁茂松與游振葦5人合作示範，並提早白露1個月在8月9日檢測成果。

結果顯示，各示範果園於8月上旬未經辭水的果實品質，甜度都已達11.5度以上，超過品牌文旦標準的10.5度；示範果園的甜度也高於對照組，證實早收技術對提高早期採收文旦果實甜度的效果。

示範果園的果實酸度含量也都在0.60％以下，也較對照組的酸度含量為低（0.62％）。

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花蓮區農業改良場長杜麗華表示，文旦柚是花蓮縣重要水果產業，花蓮農改場不僅參與文旦柚產區栽培技術講習會，還利用產銷班會與果園現場診斷等方式加強輔導，提高柚農技術水準與果實品質。今年品質優良的文旦柚即將採收，值得消費者提早採購，享用花蓮文旦柚好滋味。

花蓮農改場說明，文旦柚果實發育時間較其他柑桔果樹短，為促進果實生育並提高品質，必須整合性地搭配土壤改良、水分管理、整枝修剪、改進肥培管理與善用葉面施肥等管理措施，使果實甜度在8月中旬就能達10.5度以上，同時外觀轉色良好，已具備採收銷售潛力。（編輯：郭諭儒）1110817