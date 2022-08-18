大學生赴洛杉磯飯店實習 吸取美國服務業精華

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台商徐明豐（中）在洛杉磯經營朋納凡丘飯店（Westin Bonaventure Hotel），提供來自台灣的大學生（左起）張睿驛、陳琬其、王毓瑄、鄧傑文6個星期的實習機會。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）台灣4名大學生近日結束在美國洛杉磯高級飯店的實習計畫，6週內在各部門工作，吸取美國服務業強調與客人聊天、跨部門溝通與成本控管等經驗。

南加州台灣旅館業同業公會以回饋故鄉為理念，長年支持台灣大學生到美國實習。今年4名大學生在洛杉磯的朋納凡丘飯店（Westin Bonaventure Hotel）各部門參與實習。

台商徐明豐擁有與經營的朋納凡丘飯店位在洛杉磯市中心的高樓群，鄰近迪士尼音樂廳、布洛德博物館等景點，曾接待多任美國總統、影視名人，前總統馬英九訪美的時候曾經在此下榻。

徐明豐為旅館公會副理事長，也是實習計畫的召集人。他向中央社記者表示，公會藉由這個每年舉辦的實習計畫，回饋家鄉，幫助下一代年輕人開拓視野。他期許學生在實習當中，學習文化差異，「瞭解美國人的思維方式」。

「small talk很重要」，大葉大學觀光旅遊系學生鄧傑文印象最深的是要學習「跟客人聊天」。他說很享受外場工作，接待客人，每天都是新的挑戰。美國飯店服務上注重禮貌，與客人一同搭電梯時，要主動與客人打招呼、聊天。

同校英語系學生張睿驛說，這一個多月最不一樣的體驗是，觀察到美國職場文化很重視溝通，無論是員工對員工、員工與主管之間，都很敢表達自己的想法，「飯店很大，細分成各個部門，每天早上都會開會，各部門充分溝通」。

同樣來自大葉大學的學生王毓瑄家中經營餐廳，在台灣已經有餐飲從業經驗。她說這次實習收穫最大的是，看到飯店餐廳後台對於食物的成本管控方式。

台灣大學國際企業系學生陳琬其說，這一趟實習之旅最大收穫是，對照在課堂上學習的知識，實際看到一間大型企業怎麼運作。

4名實習生除了輪流在各部門工作，同時有機會每天參與高層主管會議。陳琬其認為這是非常難得的經驗，雖然僅是列席觀摩，但可以第一手觀察企業主管怎麼決策，如何擬定近兩三年甚至未來十年的計畫。（編輯：馮昭）1110818