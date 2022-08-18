泰越捷航空復航台北曼谷 台泰攜手保障旅客安全

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泰越捷航空復航台北–曼谷航線，18日的班機提供180個座位，搭機赴泰國旅客共有130多人，航空公司也推出促銷活動，並提供行李托運、座位選擇、優先登記等靈活性，提供民眾更方便的選擇。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）泰越捷航空今天復航台北曼谷航線，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮出席桃園機場的歡迎儀式，宣布展開一系列推廣活動，更與台灣攜手合作打擊柬埔寨詐騙案，保障旅客安全。

泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮 （Twekiat Janprajak）接受媒體聯訪表示，很開心能看到開航訊息，泰國已做好準備。從7月1日開始，入境泰國就不需隔離，在空曠處也不需戴口罩，泰國推出很多策略開放迎接觀光客。在歷經漫長的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在泰國有很多觀光資源，可是泰國最在乎的是旅客的安全與開心。

曾德榮指出，泰國也設有觀光警察協助觀光客解決疑難雜症問題，疫情前每年從台灣前往泰國的觀光客最少有70萬到80萬人次，台灣是泰國有品質的觀光客市場，泰國也提供台灣旅客早上申請，下午保證拿到簽證的便捷措施，不管飯店或餐廳也會提供優惠，後續還有一系列的觀光推廣。

對於近期的柬埔寨詐騙案，曾德榮說，泰國也有受害者被騙到別的國家，在這部分已與台灣內政部等相關單位洽談，啟動雙方的合作方式來解決問題，泰國警方在機場也會密切注意所有觀光客，希望這個問題可以很快解決，泰國警方也會與台灣警察展開密切的合作。

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泰越捷航空表示，公司屬於低成本航空，機票往返約新台幣5000元，是民眾都可以負擔得起的價格，今天的班機提供180個座位，搭機前往泰國的旅客共有130多人，航空公司也推出促銷活動，並提供行李托運、座位選擇、優先登記等靈活性，提供民眾更方便的選擇。

在家從事遊戲軟體設計的旅客吳先生表示，已經兩、三年沒有出國旅遊了，相當懷念泰國，這次是經過朋友幫忙訂票出遊，也因為泰國方便、消費不貴的特性，所以沒有特別規劃行程，妻子也已買好相關的醫療保險，不擔心在國外染疫的問題，回來也會做好居家隔離的工作。（編輯：李錫璋）1110818

泰越捷航空18日復航台北–曼谷航線，駐台泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（前中）親自到桃園國際機場出席歡迎儀式，宣布展開一系列推廣活動。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日