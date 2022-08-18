基隆久違降雨 台水提醒旱情仍未度過籲民眾省水

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（中央社記者曾智怡台北18日）基隆水情吃緊，台水公司表示，今天東北角一帶迎來久違降雨，基隆河、貢寮堰的流量皆有回升，水利署已搭配施作人工增雨；不過，雨量並不大，「只能解渴、還沒解除旱情」，呼籲民眾持續省水。

面對基隆嚴峻旱情，台水公司今天發布新聞稿表示，透過上游深潭取水穩定水量後，再重啟管線及管網加壓等作法，水利署並搭配今日天氣施作人工增雨，多管齊下已有效穩定基隆高地社區供水。

台水說明，今天東北角一帶迎來久違降雨，據統計，基隆地區降雨約有7至20毫米，雖然不多，但已是今夏基隆地區難得的雨勢，因此水利署已搭配施作人工增雨，希望雨勢能更集中。

台水及水利署也採取各項應變作法，包括貢寮上游深潭取水可超過每天5000噸，安樂淨水廠管線重新整修啟用後，也可送出每天5000至6000噸水源，有效穩定市區水壓，進而使崇法加壓站可穩定送水到高地社區。

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台水指出，基隆市高地供水已恢復原有水壓，台水人員也持續向用戶確認進水情況，同時持續靈活調度水車，若水壓送水稍有不及，則以水車快速支援；台水也與市府保持直接聯繫，逐一確認高地各個大型社區的用戶用水情況。

台水也提醒民眾，今早略有降雨，也讓基隆河、貢寮堰的流量皆有回升，不過下雨時間不長，旱情仍未度過，台水公司會持續警戒應變，也呼籲民眾一起省水。（編輯：楊蘭軒）1110818