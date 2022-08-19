中小學開學恐遇疫情反彈 家長憂「停停開開」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）指揮中心預估本土BA.5疫情可能升溫，中小學即將於8月底開學，停課標準受到關注，教育團體呼籲政府謹慎因應，在防疫與學生權益間取得平衡，家長團體則希望「停停開開」的情況不要重演。

國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部昨天邀集全國教育局處長開會，考慮開學前幾週先維持原停課規範，班上有學生確診，先實施防疫假3天，再視後續疫情狀況調整。相關規劃仍待與中央流行疫情指揮中心會商，目前未定案。

全國教育產業總工會理事長林碩杰接受中央社電訪表示，指揮中心已有預估，開學後可能會有一波Omicron BA.5疫情，此時若輕易決定放寬防疫措施，「有點像在走高空鋼索。」

林碩杰表示，國內仍有學生未接種COVID-19疫苗，抵抗力較弱、容易被傳染，要小心避免校園成為社區感染的「破口」。他也提到之前許多學校教師確診或被通知隔離，必須自己找代課，造成許多困擾，希望教育機關提供協助。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，在學生普遍都已接種疫苗的情況下，政府慢慢放寬防疫措施，讓學生盡量到校而非線上學習，家長應可接受。尤其上個學期的停課措施下，部分學校「停停開開」，讓家長很困擾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王瀚陽認為，班上有學生確診，同學快篩陰性下，應可返回學校上課。但他也提醒要注意篩檢的空窗期，有時候確診回報速度較慢，可考慮仍先全班停課1天，而教室如何消毒，以及在冷氣房中如何防止口沫傳染的疑慮，都須做好配套。

台南市教育局長鄭新輝接受中央社電訪表示，南北疫情狀況有差異，建議政策保持一定彈性，讓各縣市因地制宜。例如開學幾週內加強師生快篩，之後再視疫情調整；或是先從有學生確診全班停課3天改成停課1天，讓學生快篩確定陰性後再回校上課。（編輯：陳政偉）1110819