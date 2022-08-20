21日起高溫炎熱 大台北恐飆37度以上

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中央氣象局預報員陳伊秀說，21日到23日天氣晴朗高溫炎熱，尤其大台北及花蓮縱谷等，有攝氏37度以上的機率。圖為民眾於北海岸白沙灣海灘戲水消暑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北20日電）中央氣象局預報員陳伊秀今天說，明天到23日天氣晴朗高溫炎熱，尤其大台北及花蓮縱谷等，有攝氏37度以上的機率；水氣方面，明天及22日水氣較少，23日水氣增加降雨範圍擴大。

陳伊秀告訴中央社記者，明天到23日，桃園以北及東半部都是高溫炎熱的天氣型態，尤其大台北地區、花蓮縱谷有37度以上高溫機率，部分地區也有機會出現38度以上的極端高溫。

氣象局持續發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、嘉義市、台南市地區，高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

陳伊秀表示，明天及22日水氣減少，午後只有山區、嘉義以南近山區平地有降雨，範圍也會比今天少，不過23日起水氣稍微增加，午後除了各地山區，中南部還有東南部都有午後降雨。

陳伊秀說，24日起則要關注菲律賓東方的擾動會靠近台灣，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至颱風，屆時靠近台灣時水氣會比較多，南部及東南部整天都有不定期降雨，其他地區則是以午後降雨為主。

25日到27日，水氣逐漸偏少，只剩中南部會有午後局部短暫陣雨。（編輯：管中維）1110820