吳德榮：21日起連3天乾熱 下週可能有颱風影響

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（中央社記者余曉涵台北20日電）氣象專家吳德榮今天說，明天起一連3天，全台高溫炎熱，午後下雨機率不高，下週要留意熱帶擾動或颱風動向。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫仍在38度左右，須注意防曬、防中暑，部分山區及平地有午後雷陣雨、範圍縮小。

中央氣象局也發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，請特別注意。

台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市及新北市盆地為黃色燈號，請注意。

吳德榮說，明天至23日在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區，各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防熱傷害。

吳德榮表示，24至26日熱帶低壓或颱風或其外圍影響，24日仍晴朗酷熱，水氣略增，降雨機率提升，午後機率較高，25日、26日氣溫微降、各地仍偏熱，水氣增多，對流增強，降雨範圍擴大，不過模式仍在調整，有不確定，須逐日更新。

熱帶擾動或颱風方面，吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，明天台灣東南方有熱帶擾動活動的機率，大致往西北移動，24日接近巴士海峽時，成颱的機率雖低於50%，但不能排除。

吳德榮說，美國（GEFS）系集模式模擬的路徑包括從台灣東方遠海北上至西進擦過呂宋島都有，21條模擬路徑中有5條通過台灣或鄰近海域，顯示直接影響機率雖不高，但也不宜完全排除，故是否成颱、是否會進入台灣的警戒範圍？都還不確定，且模式會再調整，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1110820