旅客未登機行李卻運至美國 聯合航空遭罰8萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）一架美國聯合航空從台灣飛舊金山班機，今年3月時發生旅客未登機，旅客的行李被載到目的地的烏龍案，交通部民航局在7月，以違反保安規定，裁罰聯合航空新台幣8萬元。

根據民航局於8月公布的7月違規事件裁罰資訊，今年3月時聯合航空UA-872航班未確實核對搭機乘客及託運行李後，沒有將未搭機乘客的託運行李卸下，也未依規定運送未與乘客同機的行李。

民航局以聯合航空違反民用航空法第47條之5所定的民用航空保安管理辦法第12條第1項及第2項規定，處8萬元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民航局是在收到旅客的客訴後，才發現聯合航空這起因疏忽造成的烏龍案，班機旅客到登機口時，班機已關艙門並後推，但聯合航空卻誤以為旅客已登機，所以未依規定卸下未登機旅客的行李，行李就跟著飛機飛到舊金山。

聯合航空台灣分公司今天坦言，是同仁未依標準作業程序造成的疏忽，主要是當天這個航班比預定時間提早約10分鐘起飛，而這名未趕上登機的旅客有攜帶貓，同仁在查看訂位時，有注意到是特殊旅客，視同已登機，未再確認，但發現錯誤時已來不及，立即向旅客致歉，並安排隔天的班機並為旅客升等，同時也通知聯航舊金山機場辦公室，暫時保管會比旅客先到美國的行李。（編輯：陳政偉）1110822