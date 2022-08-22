主要水庫蓄水率逾5成 水利署審慎起見部署防旱

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）水利署今天說明，目前全台主要水庫蓄水率仍維持5成以上至滿庫，氣象局分析未來一季降雨正常機率大，但仍須審慎因應，因此自8月起即展開更細緻部署節水及防旱整備作業。

為因應氣候變遷下降雨不確定性，水利署發布新聞稿說明，6月起展開各項節水調度及防旱整備作業措施，包括優先利用川流及埤塘水源、加強農業灌溉管理、水庫出水管理及強化區域水源調度等。

水利署說明，7月起太平洋副熱帶高壓影響各地區，降雨明顯偏少，僅約歷年平均4成，不過全台主要水庫蓄水率仍能維持5成以上至滿庫，除基隆地區因川流水降低水情為提醒綠燈外，其餘各地區水情正常，二期作均已如期展開供灌。

水利署說，因應近年來氣候異常狀況，水利署同仁不僅日日監看水情變化，也反轉舊思維，早已於豐水期間的6月起，即展開各項節水調度措施。

水利署表示，在7月27日及8月11日，也兩度召開供水情勢檢討會議，持續與各水庫管理單位滾動檢討如何把調度效能做到最好，如北水處支援基隆地區每日8.5萬噸、北水處支援板新地區每日77.1萬噸、板新支援桃園地區每日30萬噸及台南高雄水源聯合調度等。

水利署強調，除透過細緻區域水源調度管理措施及水庫出水管控外，也與農田水利署合作強化灌溉效率，要滿足各標地用水需求也兼顧省水，統計6月至今節水調度成效逾2億噸，約一座石門水庫蓄水量，因此在降雨少的7、8月，水庫仍能保持相對較高水位。

水利署強調，依據目前中央氣象局未來降雨趨勢分析，未來一季降雨正常機率大，但面對極端氣候，需要更審慎因應採取更積極的應變作為，因此水利署自8月起展開更細緻部署節水及防旱整備作業，也在每天下午6時召開整備管控會議。

水利署強調，此外，也已盤點整備各項緊急抗旱水源設施，如伏流水、移動式淨水設備、抗旱水井、緊急海淡機組、三峽河、隆恩堰、油羅溪及田美堰下游抽水等，以利後續即時備援因應，維持枯水期間用水需求。

水利署最後呼籲各界及民眾，把節水當生活常態，「節今日之水，解明日之渴」。（編輯：趙蔚蘭）1110822