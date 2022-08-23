嘉市府加碼4000萬元國旅補助 振興觀光產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市政府配合交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼提出新台幣4000萬元國內團體旅遊補助，每團補助2萬元，即日起接受申請，盼振興地方觀光產業。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬今天告訴中央社記者，這次補助對象是旅行社業者，每團至少10人以上，每團補助2萬元，希望業者串聯嘉義市「食宿遊購行」，行程必須2天1夜以上行程，並安排嘉義市合法旅宿住宿1晚，以及在嘉義市安排午餐或晚餐。

張婉芬指出，每家旅行社補助上限為30團，因補助經費有限，將依提出申請順序排序，直到經費用完為止，旅行社業者可上嘉義市觀光旅遊網查詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市長黃敏惠表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，市府振興觀光產業不遺餘力，包含今年推出的4000萬元團體旅遊補助預算，近3年加碼旅遊補助累計達1億500萬元，目的是要鼓勵民眾到嘉義市旅遊消費振興經濟。

張婉芬表示，有旅遊業者認為嘉義市府國旅補助方案為當地旅遊帶來正向觀光成效，業者今年更規劃嘉義市的在地文化深度導覽及周邊景點，並結合阿里山林鐵遊程，一起為嘉義市挹注更多活力。（編輯：陳仁華）1110823