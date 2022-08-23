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悠遊國旅自由行補助使用率破7成 估9/8截止

2022/8/23 16:42（8/23 16:59 更新）
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悠遊國旅自由行使用率突破7成，觀光局預估9月8日經費就會用罄。圖為新北市貢寮區福隆海水浴場遊客與地標合影。（中央社檔案照片）
悠遊國旅自由行使用率突破7成，觀光局預估9月8日經費就會用罄。圖為新北市貢寮區福隆海水浴場遊客與地標合影。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北23日電）悠遊國旅從7月15日起跑。觀光局最新統計，悠遊國旅自由行部分，使用房間數截至今天下午4時，已經超過120萬房，使用率突破7成，經費使用亮出紅燈，預估9月8日經費就會用罄。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，悠遊國旅自由行方面，使用率突破7成，經費燈號今天也亮出紅燈，截至今天下午4時，使用超過120萬房，因此預估9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢，已經訂房的旅客要特別留意。

觀光局說，旅客如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約規定辦理。

觀光局表示，「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」除民眾反應熱烈外，旅宿業者參與也相當踴躍，達9800餘家，超過前年安心旅遊的9500家。

觀光局指出，悠遊國旅振興方案團體旅遊優惠方案以及觀光遊樂業入園優惠仍持續進行中，歡迎民眾參團出遊或至遊樂園享入園優惠。

悠遊國旅從7月15日起跑，每人每房每晚新台幣800元，若符合條件者最高可補助1300元，包含團體旅遊、自由行及遊樂園優惠等，總經費約新台幣55億元，其中自由行部分約20多億元。（編輯：卞金峰）1110823

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