花蓮金針花季開跑 山區即日起交管至9/18

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季開跑，花況已達4成，警方今天起至9月18日上午8時至下午5時實施山區交通管制，也將加強機動巡邏，避免不當停車造成交通壅塞。

花蓮擁有全台最大金針花種植面積，花蓮縣府設補助經費，鼓勵農家留花，供遊客賞花，今年兩地共留花66公頃，其中赤科山留花面積40公頃，金針花季自6日開跑至10月10日。

花蓮玉里警分局第四組長陳暐傑今天指出，經統計往年金針花季遊客車輛，平日約1000車次，假日約2000車次，暑假期間可達單日3500車次高流量。

陳暐傑表示，這次暑假中央推出悠遊國旅振興方案，預期今年度花季賞花人潮將達到高峰，為避免車潮造成交通壅塞，警方與兩地相關單位現勘，規劃交通疏導計畫，管制時間自今天起至9月18日每日上午8時至下午5時。

陳暐傑指出，赤科山汽、機車採雙向通行；六十石山汽車單向、機車雙向通行，管制期間，兩地山區道路禁止甲、乙類大客車通行，紅線區域禁止停車，危險路段設有交通錐、直式紅綠燈及減速慢行標誌。

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陳暐傑表示，山區道路崎嶇、路幅狹窄，過去常有民眾不當停車造成交通阻塞，活動期間將加強園區定點及機動巡邏，偵查隊也不定期規劃便衣防竊勤務，山區也設有警察服務站，提供為民服務及諮詢。

玉里警分局呼籲，民眾上山賞花期間應遵守園區標誌、號誌及警方引導，山區道路陡峭，駕駛車輛務必以低速檔行使，以免過度踩踏煞車，行車前確實檢查車輛性能正常，保障出遊平安。（編輯：黃世雅）1110813