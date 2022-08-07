不開車也能深度遊 高鐵假期帶旅客搭林鐵、吃美食

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台灣高鐵今年首度與嘉義阿里山林業鐵路合作，推出「高鐵X阿里山林鐵之旅」，包含專人導覽、景點接送等，讓旅客不開車也能暢遊台灣。中央社記者余曉涵攝 111年8月7日

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（中央社記者余曉涵台北7日電）不開車也能深度玩台灣，台灣高鐵的高鐵假期首度與阿里山森林小火車合作，推出旅遊行程，包含專人導覽、景點接送等，另外還推出饗宴之旅，帶旅客吃遍台南美食。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣觀光產業受衝擊，不過由於暑假到來，加上交通部推出悠遊國旅補助方案，以及各家業者推出優惠的情況下，也讓國旅逐漸回溫。

為了讓旅客不用開車也能暢玩國旅，台灣高鐵的高鐵假期除了自由行之外，也推出豐富行程，包含高鐵車票、景點專車接送、專人導覽等，讓旅客不開車也能暢遊台灣。

台灣高鐵今年首度與嘉義阿里山林業鐵路合作，推出「高鐵X阿里山林鐵之旅」，讓旅客從高鐵嘉義站下車後，到嘉義火車站搭上阿里山林鐵，一路往阿里山上走，森林小火車車程上，還有專人導覽，跟旅客介紹竹崎車站、第三觀景台、奮起湖老街等，以及阿里山林鐵的歷史背景。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱說，希望透過與高鐵的合作，且運用林務局生態資源與百年林鐵，共同促進周邊發展，未來也希望能增開運量，發展深度鐵道觀光。

除此之外，林務局表示，林鐵未來也打算整修，包含重新塗裝及打造專屬列車等，其中重新塗裝方面，預計最快年底就可以對外亮相。

除了帶旅客搭乘阿里山森林小火車之外，台灣高鐵也有推出饗宴之旅，要帶旅客到台南吃國華街小吃、阿霞飯店及双生綠豆沙，旅客除能體驗傳統的椪糖製作外，還可到台南市美術館參觀近期很夯的「亞洲的地獄與幽魂」特展。

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為拚國旅暑假商機，台灣高鐵近期推出不少旅遊專案，包含台灣高鐵攜手國泰及義聯2大飯店集團，分別推出國泰「搭高鐵．秋遊趣」以及義聯「搭高鐵．住義大」限時優惠專案，除了車票享65折外，還可搭配國旅補助，並有飯店專屬優惠，像是房型升等。

另外，鎖定高齡者旅遊商機，台灣高鐵也推出高鐵假期「不老玩家」旅遊行程，提供台南晶英酒店、雲品溫泉酒店日月潭等6家飯店，加碼贈送年滿55歲（含）以上的旅客，每房最高新台幣2000元飯店抵用金，65歲以上旅客再折抵200元。（編輯：張雅淨）1110807

為拚國旅暑假商機，台灣高鐵近期推出不少旅遊專案，其中饗宴之旅要帶旅客到台南吃國華街小吃，還可到台南市美術館參觀近期很夯的「亞洲的地獄與幽魂」特展。中央社記者余曉涵攝 111年8月7日