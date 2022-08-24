文化大學新校長26日出爐 2學者最後階段角逐

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（中央社記者陳至中台北24日電）中國文化大學近期展開校長遴選，現任研發長王子奇、前台北商業大學校長張瑞雄2人選進入最後階段，預計26日由董事會圈選，選出第9任校長。

文化大學董事會近年風波不斷，連帶也使校長職務出缺多時。董事會於今年初完成改選後，遴選委員會7月正式公告徵求第9任校長候選人，依照文大公布的遴選辦法，由遴選會透過資格審查、治校理念報告、詢答等程序後，推選出2到3人，最終由董事會圈選。

文大沒有公布候選人及進入各遴選階段的名單，不過，據熟悉校內人士指出，目前遴選會選出2名候選人，將於26日由董事會做最後圈選。2名人選分別是研發長王子奇、前台北商業大學校長張瑞雄。

全國私校工會理事長尤榮輝今天接受中央社電訪表示，文大董事會一直以來都有兩派相爭，選出的校長人選，往往也是反映董事會各勢力的實力展現。

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尤榮輝表示，台灣每所私校的生態都不一樣，有的是由董事長獨資主導一切，有的是「戰國七雄」般股東眾多。校長遴選會的委員資格、選拔方式，往往由董事會定義，導致董事會可以完全操縱，整個過程都不必讓師生知道，就算知道一些資訊也無法參與。這樣情況選出的校長，易淪為白手套和傀儡，缺乏治校的專業空間，難以「選賢與能」。

目前國內公立大學校長遴選較為公開，以台灣大學為例，候選人要公開對師生發表治校理念、經校務會議代表推薦投票。尤榮輝呼籲，私校至少應在校長遴選委員會的組成方式上比照公立大學，「增加一點民主程序在裡面。」（編輯：張芷瑄）1110824