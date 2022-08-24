11月大男嬰 罕見長出腎結石花蓮慈濟手術取出

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮慈濟醫院上月完成院史上年紀最小的腎結石取出手術，11個月大的男嬰竟有兩顆約1.5公分腎結石，泌尿醫師指出，因男嬰有尿鈣問題，加上體內一種細菌使尿液鹼化導致。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，年僅11個月大的男嬰體內長出兩顆約1.5公分的腎結石並造成急性腎臟發炎，查找文獻資料也極少在年紀這麼小的孩子身上發現長這麼大顆的腎結石的紀錄，這種情況相當罕見，因而如何將石頭順利拿出並取乾淨，對醫療團隊是挑戰。

今年7月初，11個月大的余小弟因發燒就醫，原先以為只是單純泌尿道感染，沒想到照腎臟超音波，發現腎臟裡有兩顆超過1公分的結石，其中一顆堵在輸尿管與腎臟的銜接處，造成堵塞與腎水腫。

余小弟的媽媽表示，早在今年3、4月的時候孩子就曾因泌尿道感染而發燒，到其他醫院治療，當時透過藥物控制下來，燒退後就回家，沒想到這次又再發生。

常見取出腎結石的體外震波與利用逆行性的輸尿管取石法，都沒辦法用在余小弟身上，一是年齡太小無法配合，另是余小弟的腎結石太大顆，輸尿管還未發育完全，直徑窄小僅約0.1公分，即便石頭震碎了也可能排不出去。

泌尿部病房主任李政霖醫師決定以「經皮腎鏡取石手術」，先用雷射把結石打碎，接著在余小弟的背部開一個直徑約0.5公分的小孔，再使用最小的腎臟鏡把石頭碎片夾取出來。

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為何這麼小的孩子體內會出現腎結石？小兒腎臟科主任陳明群醫師指出，從檢驗數據中發現余小弟的尿鈣指數過較高，是導致較易形成結石的主因之一；而孩子輸尿管功能的成熟度，或飲食的組成如食用過量蛋白質及過度鹽分攝取，都會對尿液生成的環境產生影響。

除了尿鈣問題，余小弟體內還有一種細菌會使尿液「鹼化」，導致他的尿液pH值會比一般人更偏鹼性，結石容易在鹼性的尿液環境裡產生，這也可能是讓余小弟不滿1歲就長出大顆結石的原因。（編輯：陳仁華）1110824