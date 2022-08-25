AI英語線上學習成常態 新創公司聚焦海外市場

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英語口說學習過去多受限學習環境與營造等問題，一直無法完全線上數位化，新創公司易晨智能運用AI人工智慧推出英語語音辨識、語意分析的英語口說平台系統，成功入選教育部「校園數位內容與教學軟體」廠商，已有高中職與多間國小加入計畫。（易晨智能提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）後疫情時代，線上教學成為常態，有新創公司運用AI人工智慧推線上英語口說學習平台，提升教學品質與學習效能，該平台也逐步聚焦海外中文學習市場，以提升工作效能為未來目標。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，學童在實體學習課程部分，容易受疫情影響學習進度，或是增加染易風險中斷學習，線上數位學習因應而起，並逐步融入校園。

在英語口說學習部分，過去受限學習環境與營造等問題，一直無法完全線上數位化，新創公司易晨智易運用AI人工智慧，今年推出英語語音辨識、語意分析的「EZ Talking」口說平台，成功入選教育部「校園數位內容與教學軟體」廠商，已有高中職、數十間國小加入計畫。

易晨智易公司並與兒童美語補習班、文理補習班等超過100所合作導入，讓後疫情時代英語線上教學成為常態，透過善用數位化工具提升教學品質與學習效能。

易晨智易公司執行長許永昌今天告訴中央社記者，「EZTalking」英語口說平台與教學單位合作後，除了在演算法上隨時調整精進，每年並提出專利申請、會議期刊發表，協助解決老師們在線上教學所遭遇的問題，並讓孩子們快樂學習。

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愛象英語總監陳世芳指出，在課程導入AI線上口說系統後，讓孩子沒有時間及空間的限制，可以隨時隨地開口說英語，老師透過完整後台紀錄，能全面了解學生的學習狀況，進而調整教學內容與腳步，獲得學生、老師及家長三贏的局面。

許永昌說，除在台灣發展外，並已開始觸及加拿大、紐約、日本市場，與當地經銷商計畫推出AI學中文以及英文的市場，不只聚焦語言學習，並以運用工具提升工作效能作為未來發展的方向。（編輯：卞金峰）1110825