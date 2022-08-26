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基隆新山水庫蓄水跌破4成 再不降雨擬分區供水

2022/8/26 17:51（8/26 19:01 更新）
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基隆新山水庫蓄水率已降到39.5%，有效蓄水量剩395萬立方公尺，水情吃緊，台灣自來水公司第一區管理處近日已在雙溪上游辦理河道清理及深潭引水作業，以因應短期供水需求。（台灣自來水公司第一區管理處提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年8月26日
基隆新山水庫蓄水率已降到39.5%，有效蓄水量剩395萬立方公尺，水情吃緊，台灣自來水公司第一區管理處近日已在雙溪上游辦理河道清理及深潭引水作業，以因應短期供水需求。（台灣自來水公司第一區管理處提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年8月26日
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（中央社記者沈如峰基隆26日電）台灣自來水公司第一區管理處今天表示，新山水庫蓄水率已降到39.5%，有效蓄水量剩395萬立方公尺，水情吃緊，若再不下雨，基隆就要研議分區供水。

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第一區管理處指出，昨天本來預期基隆會下雨，但不如預期，目前基隆中正區、信義區較高地的社區還能勉強供水，但資源總是有限。

第一區管理處表示，針對需要緊急用水地區，已經調派中南部的水車前往基隆支援。此外，為維持供水穩定，管理處已持續與水利單位往雙溪上游辦理河道清理及深潭引水作業，以因應短期供水需求，仍請用戶共體時艱，一起節約用水。（編輯：李錫璋）1110826

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