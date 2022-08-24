午後雷陣雨挹注 台南水庫合併蓄水率維持在6成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南8月連日午後雷陣雨，各水庫均有明顯水量挹注，曾文水庫蓄水獲得補充，24日蓄水率約5成左右。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南8月天氣出現不少午後雷陣雨，各主要水庫蓄水獲得補充，但因今年到目前仍無颱風過境，合併蓄水率僅維持在6成左右，台南市政府呼籲市民維持節水習慣，防患未然。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，依據水利署南區水資源局統計，曾文水庫集水區7月累積降雨量僅約歷年同期平均的33%，還好8月連日午後雷陣雨，各水庫均有明顯水量挹注。

台南市水利局指出，統計8月1日至22日曾文水庫累積入流量7486萬立方公尺，烏山頭水庫累積入流量1883萬立方公尺，南化水庫累積入流量約2959萬立方公尺。

台南市水利局指出，目前供應台南市主要生活用水的南化水庫幾近滿庫；曾文-烏山頭水庫系統合併蓄水量3億1340萬立方公尺，雖較去年同期減少約2.5億立方公尺，但與大缺水的109年同期2.19億立方公尺，仍多出約9440萬立方公尺，據水利署評估，可穩定供應民生及產業用水至11月。

台南市水利局指出，目前正值嘉南二期作供灌期間，市府與農田水利署嘉南管理處等單位密切掌握氣象資訊，適時調節灌溉水量，盼有效將水留在水庫內，統計至7月底已節約供灌約5200萬立方公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市水利局指出，市府全力推動再生水利用，目前永康水資源回收中心每日供應再生水約每日8000噸；安平水資源回收中心再生水廠目前施工中，第一階段預計今年可完工，屆時每日供水量約1萬噸。

台南市水利局指出，目前在安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等6座水資源回收中心皆設有取水點，每日供應1萬6800噸經過二級處理的放流水，可用於街道抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，有用水需求的機關、民眾可多利用，並呼籲市民持續節水以未雨綢繆。（編輯：李錫璋）1110824