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賴副總統出席家扶活動 勉勵弱勢童突破逆境

2022/8/27 11:11（8/27 11:46 更新）
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家扶基金會27日舉辦2022年金扶獎頒獎典禮，表揚5名傑出自立青年，副總統賴清德出席頒獎並致詞。中央社記者吳欣紜攝 111年8月27日
家扶基金會27日舉辦2022年金扶獎頒獎典禮，表揚5名傑出自立青年，副總統賴清德出席頒獎並致詞。中央社記者吳欣紜攝 111年8月27日
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）家扶基金會今天舉辦金扶獎頒獎典禮，副總統賴清德今天以自身經歷勉勵弱勢童走出逆境，「走出家門就能發現自己擁有的天地跟別人一樣廣」，決定在自己如何選擇及堅持。

家扶基金會今天舉辦2022年金扶獎頒獎典禮，表揚5名傑出自立青年，賴副總統今天也特別出席活動頒獎及致詞。

賴副總統指出，家扶基金會70多年來幫助超過50萬個海內外家庭孩子順利成長、在社會上發展，這對社會貢獻非常大，金扶獎就是弱勢明燈，每一名得獎者都是弱勢家庭模範，要得獎非常不容易。

賴副總統說，要得家扶金扶獎要有3個條件，首先是受過家扶中心扶助，「吃苦當作吃補」，把逆境當作人生動力，面對各種選擇固然重要，堅持更重要；其次，是在社會上要有傑出的表現，第3則是有本於回饋社會精神，幫助孩子也幫助弱勢。

賴副總統說，每名得獎者就如「吃人一口、還人一斗」，有些還的甚至不止是一斗，根本是一輩子，看到大家的奮鬥故事，非常感動。

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賴副總統也說，感謝這幾十年來家扶的贊助者，社會源源不斷的贊助讓家扶有力量去幫助弱勢家庭，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏俄戰爭後，許多公益團體收到捐款都減少，希望社會上的愛心人士能盡一份心力，讓這些團體不斷炊。

賴副總統也說，自己也是在相對偏鄉的家庭長大，媽媽養他也很辛苦，所以他可以體會到每個弱勢家庭的辛苦，但他仍勉勵大家一定要走出家門，「走出家門就會發現自己的天地與別人一樣廣，決定在你如何堅持及選擇」。（編輯：陳政偉）1110827

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