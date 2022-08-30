立院將審退撫新制 兩大學協會籲讓現制額外提撥

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（中央社記者陳至中台北30日電）立法院即將審議公教退撫新制，2大國立大學協會今天發出聲明，呼籲正視高教人才流失議題，應開放現制人員可以額外提撥，參加新制的自主投資，「把餅做大亦有助於分散風險。」

考試院與行政院今年3月共同舉行記者會，宣布民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。

相關草案目前等待立法院新會期開議後審議，國立大學校院協會、國立科技大學校院協會今天共同發出聲明，呼籲應積極提升大學教師待遇，新制應開放讓現制人員自由選擇，也應讓留在現制的人可以額外提撥，參加新制的自主投資。

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聲明指出，這次修法攸關全國4.3萬名國立大專教師權益，立法院卻只在4月底辦過1場公聽會，國立大學教師只有1席代表，難以反映高教界心聲。同時政府沒有推出試算機制，讓關係人瞭解新舊制差異，掌握退休金變化。

聲明強調，大學教師不論是在培育人才、探索研發，甚至政策擬訂，都是國家重要資產，人才流失也是國安危機，政府應透過薪資表的修訂以同時提升大學教師的待遇及退休金，讓高教有攬才、留才的籌碼。（編輯：陳清芳）1110830