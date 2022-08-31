2022台灣設計展在高雄 蓬萊商港區變身設計中島

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）2022台灣設計展將於10月在高雄登場，高雄市文化局表示，高雄蓬萊商港區將作為主展場，變身「設計中島」，萬坪展區集結史上最多設計師參與，展出十大設計展覽，展現台灣設計力。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，2022台灣設計展，高市府選定蓬萊商港區作為主展場，萬坪展區集結史上最多設計師參與，展出十大設計展覽，將昔日的見證外銷經濟奇蹟之地的「經濟中島」，轉變為設計文創特區的「設計中島」。

文化局表示，蓬萊商港區位於駁二藝術特區對面，包含高雄港3至10號碼頭，是港區較早開發區域之一，過去因為長年封閉較不為外人知。

不過，蓬萊商港區近年來在市府團隊和高雄港區土地開發公司的推動下，尤其2020年大港橋完工啟用後，蓬萊商港區逐步走向市民生活，也在「大港開唱」、「2021國慶焰火」、「台灣燈會」等大型活動中成為主要舞台。

高雄市副市長史哲表示，蓬萊商港區曾是將滄海化為桑田，是創造外銷奇蹟的蓬萊仙島。1949年因戒嚴令港區封鎖，直至近年不斷推動「港市合一」，才於2018年解除蓬萊商港區的限制。這座中島，曾經主導港灣的物流與經濟，而今將在萬坪的場域上，匯聚台灣設計能量，讓高雄從台灣邁向世界。

文化局長王文翠表示，「設計中島」將展出「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」，同時更將以產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等主題，打造「設計中島必看的十大展區」。

此外，曾獲2022美國謬思創意大獎鉑金獎肯定、由高雄市經發局主辦的年度科技慶典「DigiWave」，也將配合台灣設計展，於9月底提前開展。

經發局今天新聞稿宣布展覽主題及主視覺，由曾任迪士尼幻想工程創意總監、總策展人王舒音主導，以科幻電影視覺效果呈現未來世界的主題氛圍。

今年DigiWave預定9月30日至10月23日在高雄設計中島棧4-2倉庫展出，將運用聲光融合互動裝置，打造融合視、聽、嗅、味、觸的高沉浸式五感體驗。（編輯：謝雅竹）1110831