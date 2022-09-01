基本工資調漲勞資有共識 調幅須討論

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勞動部1日在台北舉行基本工資審議委員會，全國產業總工會等多個勞工團體上午也在勞動部前舉行記者會，呼籲月薪應調至新台幣2萬8000元以上，保障邊際勞工基本生活開銷。中央社記者裴禛攝 111年9月1日

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（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北1日電）基本工資審議委員會今天登場，雖然勞資雙方對於調漲有共識，但調幅雙方意見不同，勞方喊出希望可以調高11%，將月薪調漲至2萬8000元，但資方認為大環境不佳，無法調到這麼高。

基本工資攸關邊際勞工生活，勞動部今天上午9時將在勞動部舉行基本工資審議委員會，會中將就各項社會經濟情勢指標討論是否調漲基本工資。

全國產業總工會等多個勞工團體也在會前召開記者會，提出月薪調升到新台幣2萬8000元，時薪調整到186元。

全國產業總工會理事長江健興表示，勞工團體的訴求是要調到2萬8000元，因為CPI（消費者物價指數）這幾個月都超過3%，經濟成長率也在3.76%以上，顯示通膨影響非常大，過去調薪幅度讓勞工全數無感，「都被通膨吃掉了，根本是變相減薪」。

江健興說，如果調整到2萬8000元的話，調幅為11%，勞方團體也知道資方一定會認為調幅太高，但若基本工資沒有調整到一個幅度，經濟將不會活絡，只有調漲，經濟才會成長，且調漲根本不會影響失業率。

不過資方雖然贊同調整基本工資，但對勞工提出的調幅並不贊同。中華民國全國工業總會代表何語表示，整個經濟情勢環境沒有這麼好，調整到2萬8000元「不可能」。

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何語表示，資方不反對調漲，但要有合理適度的調整，如果調整太高，反而會傷害產業界經營意願，屆時關廠歇業狀況會很多，但調整幅度還是要看今天雙方談的結果。

何語指出，產業界也是通貨膨脹受害者，明年COVID-19疫情還有沒有並不知道，俄烏戰爭還有沒有仍不知道，通貨膨脹會不會走緩也不知道，且預估明年經濟成長將會走緩，明後年經濟情勢也都不好。（編輯：陳仁華）1110901