勞動基金稍回補 7月單月收益1543億元

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，由於全球金融市場略為回穩，讓勞動基金稍微回補，7月單月收益數為新台幣1543億元，今年累計1至7月底投資收益數為負2912.4億元。

勞動部勞動基金運用局公布整體勞動基金截至7月底止，累計規模為5兆4315億元，累計1至7月底投資收益負2912.4億元，收益率為負5.65%。

其中，新制勞退基金規模為3兆4518億元，收益率負5.78%；舊制勞退基金規模為9912億元，收益率負6.74%；勞保基金規模為7898億元，收益率負5.75%；就保基金規模為1503億元，收益率2.16%；勞職保基金規模為331億元，收益率0.21%；積欠工資墊償基金規模為153億元，收益率負1.56%。

基金局指出，7月初在全球疫情及通貨膨脹持續高漲下，金融市場仍呈現下跌走勢，7月下旬美國聯準會（Fed）於利率會議決議維持升息3碼，未再加速升息，並表示目前沒有跡象顯示美國經濟衰退，帶動全球主要股票及債券市場小幅反彈，但今年累計跌幅仍然偏高。

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基金局表示，儘管今年以來短期績效受到市場波及，然以勞動基金長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多的平均報酬率為4.54%，近5年平均報酬率則為4.91%，長期投資績效仍屬穩健。

展望未來，基金局表示，全球經濟仍存在產業庫存調整、通膨壓抑消費、各國央行緊縮政策及地緣政治衝突等因素，經濟前景蒙上不確定性陰影，使得國際金融市場走勢震盪，後續將考量全球政經情勢，依循資產配置計畫，逢低擇優布局長期穩健投資標的，持續審慎辦理各項投資運用，以維持基金長期穩健收益。（編輯：管中維）1110901