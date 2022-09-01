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65歲以上長者免費領快篩 藥師：比預期踴躍

2022/9/1 11:27（9/1 12:56 更新）
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65歲以上長者1日起可免費領取5劑快篩。台北市松山區一家藥局上午雖未出現排隊人潮，但開門後陸續有民眾前來領取。中央社記者張新偉攝 111年9月1日
65歲以上長者1日起可免費領取5劑快篩。台北市松山區一家藥局上午雖未出現排隊人潮，但開門後陸續有民眾前來領取。中央社記者張新偉攝 111年9月1日
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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）65歲以上長者今天起可免費領取5劑快篩。台北市松山區一家藥局上午雖未出現排隊人潮，但開門後陸續有民眾進入領取，不到半小時就領走約50份快篩試劑，比藥師預期踴躍。

因應本土BA.5疫情升溫，為加強有症狀篩檢能及早用藥，65歲以上長者今天起可免費領取5劑快篩。記者上午實際走訪多家藥局，幾乎都沒有排隊人潮。

台北市松山區予志藥局表定上午9時開門，接近時才出現零星隊伍，但開門後陸續有民眾湧入，一度塞車。搶到頭香的80歲嚴小姐告訴中央社記者，聽兒子說今天開始可以免費領快篩，住附近就走過來看看，有得領就領，放在家中備用。

有不少民眾表示，看電視得知免費領取訊息，除擔心疫情，領了家人也可以用。

予志藥局藥師王明媛接受媒體聯訪時說，原本以為不會有太多民眾排隊，沒想到還沒開門就有10來個民眾在門口等待，開門後更是陸續有民眾來領取，不到半小時就領走了約50人份的快篩試劑，比預期中踴躍。

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王明媛提到，最近常有民眾詢問快篩相關事宜，部分原因是受到確診病例數往上走影響，讓不少民眾擔憂會不會如指揮中心預估，9月底到10月這段時間可能出現高峰，加上小朋友開學，很多老人家領了不見得是自己用，而是提供其他家人使用，所以領取非常踴躍。

新北市三重區某藥局中央社記者指出，以他這家藥局為例，新進貨加上原本存量，今天約可提供200份實名制快篩試劑，且每天都可下訂最多兩箱、共156份，除非有立即需求，否則不需要急著在第一天就來排隊。（編輯：李亨山）1110901

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