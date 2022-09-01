世界唯一與圖書館共構 高市圖二期會館文創酒店開幕

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與高雄市立圖書館總館共構，「文創二期會館」中的承億酒店1日正式營運，將提供書屋咖啡廳等多樣服務；高雄市副市長史哲說，這是全世界唯一圖書館共構國際文創酒店，期待未來到這裡的旅客和讀者能盡情享受被閱讀包圍的時光，沉浸在人文薈萃的氛圍。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）與高市總圖共構的「文創二期會館」中的承億酒店，今天正式營運。高市副市長史哲說，這是全世界唯一圖書館共構的國際文創酒店，「左圖右書」被閱讀擁抱的夢想終於實現。

2014年高雄市立圖書總館落成，接連拿下國家建築金獎、台灣建築獎佳作、全球卓越建設獎公部門基礎建設環境適意工程類首獎等獎，是對工程品質和團隊的肯定，啟用隔年就以第一高票拿下「2015年台灣十大非去不可圖書館」的票選，一躍而成南台灣最大文化新地標。

基於永續經營理念，高雄市政府團隊思考總圖二期會館的營運方向，因應支持出版業而生的營運成本，發展BOT模式，2015年與台灣人壽簽約，提出與圖書館共構的「二期文創會館」，讓權利金挹注總圖營運，共構空間也提升總圖服務多元性。

史哲今天在臉書（Facebook）發文表示，二期會館除了商業空間，也會有書店進駐，看似對立的「圖書館vs.書店」角色，因為共構而生，有全新人文價值；圖書館傳統的圖書典藏、閱覽、休憩功能，進一步提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域。

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其中，承億酒店是全世界唯一圖書館共構國際文創酒店，將提供208間多樣化景觀客房、5間主題餐廳，並有戶外景觀酒吧、書屋咖啡廳、雪茄酒藏館等，住宿、會議、餐飲、展演及城市閱讀功能一應俱全，可謂台灣首見都會度假主題文創酒店，在今天正式營運。

史哲說，「左圖右書」被閱讀擁抱的夢想終於實現，期待未來，來到這裡的旅客和讀者能盡情享受被閱讀包圍的時光，沉浸在人文薈萃的氛圍。（編輯：陳仁華）1110901