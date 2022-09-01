桃園大溪威斯汀酒店登報標售 飯店：營運正常

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（中央社記者余曉涵台北1日電）戴德梁行昨天登報公開標售桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，包含27洞高爾夫球場、土地46萬坪等。對此，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店今天則回應，是業者的投資考量，目前飯店營運一切正常。

房地產服務商戴德梁行昨天登報出售位於國際知名大溪高爾夫球場旁，前身是大溪高爾夫球場的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，包含27洞的大溪鴻禧高爾夫球場、土地46萬坪、建物1.3萬坪、大溪笠復威斯汀度假酒店205間房等。

根據登報廣告，出售案為100%股權，一次交易，截標時間為今年12月20日。

對此，大溪笠復威斯汀度假酒店行銷公關總監歐立偉表示，這是業者的投資考量，屬於業主的決定，飯店無法說明是為什麼，也無法對此評論，目前飯店營運一切正常，交易細節則要詢問戴德梁行。

歐立偉表示，大溪笠復威斯汀度假酒店今年上半年的業績很好，接下來也很樂觀。

桃園市大溪笠復威斯汀度假酒店2016年5月開幕，前身是鴻禧大溪別館，已故前總統李登輝曾居住於此，知名球星老虎伍茲也曾在此打球，台劇流星花園也在此取景。（編輯：陳政偉）1110901