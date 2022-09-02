疫情下風險家庭案例增 3大安全照護待建構

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）COVID-19疫情改變工作、生活方式，風險家庭案例增加，國衛院今天發表研究指出，國內應投注「親職教養能力的培訓」、「一站式在地化社區服務」及「服務不漏接的整合性」建構。

國家衛生研究院舉行「浮萍家庭，服務援手不漏接！ 風險家庭安全照護的領域建構與人才培育」研究成果記者會，做上述表示。

國衛院指出，國衛院論壇在110年邀請台大社會工作學系主任吳慧菁主持「風險家庭安全照護：領域建構與人才培育」議題，跨領域結合近20名專家學者研析各國對風險家庭的援助及照護模式。

研究發現，國內對於易受社會忽視並污名化的弱勢族群，缺乏「親職教養能力的培訓」、「一站式在地化社區服務」及「服務不漏接的整合性」安全照護。

相關研析也提出他國已進行相當多的持續援助與照護模式，更強調預防性政策的執行，例如澳洲的STACY for Children計畫、紐西蘭的COMPIA（Children of Parents with a Mental Illness and/or Addiction）方案、英國的家庭支持服務（Family Support Services, FSS）、瑞典的BFI （Beardslee’s Family Intervention）策略、歐盟國家的毒品政策等。

研究同時發現，國內專業服務人力，包含社工人員的缺乏、知能不足也是一大問題，相關培育課程需要打破 科別主義、去除刻板印象，應導入「早期介入」、「孩子不脫隊」、「服務不漏接」及「多元跨專業團隊」。

參與此議題研析的輔仁大學社會工作學系助理教授陳怡青舉例，去年國內成立「台灣司法社工學會」就是讓司法、社工交流及整合，也可以擴充社工的知能，相關領域可以推動的工作甚多。

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她說，國內實務上也開始試驗提早介入風險家庭處理的方案，不要等到聲請保護令時才處理；前述「服務不漏接的整合性」也是強調預防性作用，可提早在國小階段進行情感教育，國內在這方面有待強化。

她舉例，國內法院也有導入家暴服務，國外的「一站式在地化社區服務」則整合更多領域提供照護，讓風險家庭不用跑不同單位求助；綜合而論，不論是制度面或人力培育，都有賴國家資源挹注，才能全面進行。（編輯：管中維）1110902