入境旅客增加 桃機擴增防疫車隊、啟動離場分流

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（中央社記者葉臻桃園機場2日電）桃園機場公司今天表示，因應入境旅客人數漸增，持續擴編防疫車隊量能、增開防疫巴士；即日起將視情況針對入境旅客離場方式做分流，以及針對入境移工採取相關離場措施。

桃園國際機場股份有限公司今天發布新聞稿表示，昨天下午3時起，因抵達航班較集中，導致尖峰時段入境旅客較多，須花較多時間等候採檢及搭乘COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫車輛離開機場。

機場公司說，昨天已加派人員現場疏導，並調度松山機場防疫計程車85輛支援，陸續紓解人潮；今天再協調200輛計程車加入，並與相關單位協調研商精進疏運及動線優化措施。

機場公司也說，將持續擴編防疫車隊，桃園機場防疫車隊現有數量已達1146輛，並與松山機場防疫計程車及計程車業者協調，視入境旅客情形機動支援，另協請台灣大車隊支援200輛計程車投入疏運，今天傍晚起增援桃園機場防疫車隊量能。

機場公司表示，優化旅客入境動線及分流引導部分，已在今天邀集相關單位進行會勘，視情況啟動分流疏導機制，入境旅客進入入境大廳後，即依據離場方式（防疫計程車、租賃車、親友接送、自行駕車、防疫巴士）分流，加速旅客採檢與後續離場速度，經疾管署現勘後自即日起試行。

機場公司指出，與勞動部協調後，已通知移工仲介業者，自即日起至9月16日期間，入境移工離場限搭乘防疫巴士，或由業者自行安排車輛載運移工，提升大量旅客疏運效率。

機場公司也說，將在尖峰時段增開防疫巴士，桃園機場8月1日起防疫巴士免費搭乘，並於尖峰時段加開班次，呼籲旅客多加利用防疫巴士，前往指定居檢處所。

機場公司表示，在落實防疫前提下，鼓勵安排親友接機或自行駕車離場，入境旅客完成採檢後無需等待防疫專車，即可循專屬動線，由親友接送專區或P2、P4停車場駕車離開。

機場公司說，目前桃園機場防疫車隊數量已超過全台灣地方防疫車隊數量總和，機場公司將持續擴增疏運能量、滾動式調整相關措施。（編輯：張銘坤）1110902