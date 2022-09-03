臺灣三部曲未盡之路 駁二9/15起展出籌拍過程資料

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市文化局與米倉影業取得導演魏德聖醞釀20年電影「臺灣三部曲」的道具、劇服及導演手繪稿等電影籌拍過程資料，9月15日起在駁二推出「電影臺灣三部曲未盡之路」特展。

1624年大航海時代下的荷蘭東印度公司，為了東亞商貿利益在安平修築熱蘭遮城，台灣從此登上世界舞台。世居此地的西拉雅族人、遠渡重洋拓展貿易的荷蘭人、背井離鄉求生的漢人，齊聚島嶼碰撞出新火花。

電影「臺灣三部曲」是導演魏德聖醞釀20餘年的夢想，原預計以3部曲3個視角及一部動畫，帶領觀眾回到1624年台灣登上歷史舞台的重要時刻。

相關計畫2018年正式對外公布，並陸續達成籌備、募資、場景搭設，期間電影團隊相中高雄南星計畫區，2020年9月1日在高雄宣告電影正式開工，當時高雄市長陳其邁也親自到場給劇組加油打氣。

到2021年上半年為止，團隊搭設30多間傳統西拉雅屋舍的聚落，聚落座落在河口與海岸交會的土地上，搭配經考據後種植的多種植栽，消失400年的古麻豆社穿越時空重現高雄。但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，電影在2021年8月宣布暫緩拍攝，2022年宣布以動畫形式繼續製作。

為見證電影籌拍過程的努力與艱辛、看見電影蛻變成動畫的願景，高雄市政府文化局今天透過新聞稿表示，將與米倉影業合作推出「電影臺灣三部曲未盡之路」特展，9月15日起在駁二藝術特區P2倉庫，展出美術道具、劇服及導演繪製手稿等電影籌拍過程第一手資料，一窺的從籌備、停拍到轉型的心路歷程

高雄市副市長史哲表示，魏導與高雄淵源深厚，陳其邁對影視和藝文產業也始終重視和支持，高市府也曾為「臺灣三部曲」協調商借南星計畫區17公頃土地供電影團隊搭景，本片籌拍原本就是一條艱困的道路，因此推出特展，邀民眾回首400年前的台灣、體會籌拍電影的艱辛歷程。

高雄文化局長王文翠表示，電影的籌拍，就是一段夢想實踐的過程，一般觀眾只在幕前看到電影拍攝後的成果，而鮮少有機會了解幕後籌備可能遇到的種種困難，特別是魏導為「臺灣三部曲」投入20餘年的熱忱，盼能藉由這個特展有機會讓大家知道了解一部電影在創作及製作過程中的不易之處。（編輯：郭諭儒）1110903