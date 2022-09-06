空運蛋塔到金門 家扶兒今年中秋不一樣

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金門家扶中心扶幼主委楊肅謙（前左3）透過在台友人、良陽公司董事長林弘儒協助，6日順利在秋節前夕將知名連鎖速食店的蛋塔運抵金門，預計分送240戶弱勢家庭，讓330名受助童開心享受蛋塔美味。（金門家扶中心提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月6日

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）中秋節前「支援前線」，知名連鎖炸雞店蛋塔今天台北空運直送尚義機場，轉交金門每一戶家扶中心家庭。這個不可能任務，也讓330個家扶孩子提前有一個與以往不一樣的秋節。

由良陽國際有限公司董事長林弘儒認捐知名國際連鎖速食店的蛋塔240盒，並連同離島航線的飛機運送交通費一起支付，將蛋塔安全快速運抵金門，由家扶中心發送給弱勢家庭每戶1盒。

蛋塔下午送抵家扶中心後，由金門家扶中心扶幼主委楊肅謙，以及扶幼委員邱嘉樹、翁文奧代表全體家庭，接受這份來自台灣本島、1小時直送快遞空運的愛心，並向林弘儒致上謝意。

談起這趟蛋塔不可能的任務，楊肅謙表示，家扶中心在辦理方案活動時，社工老師詢問孩子們中秋節願望，回答包羅萬象，從柚子、月餅到烤肉都有。突然有孩子說，想吃台灣知名速食店的蛋塔、聽說很好吃、金門沒有賣、想吃看看。就這樣大家你一言、我一語，七嘴八舌興奮地好像已經吃到蛋塔似的。

聽到了社工老師的反應後，為了孩子們的夢想，楊肅謙找上友人林弘儒。林弘儒不假思索爽快答應，慷慨解囊捐贈240分蛋塔，以及空運來金門的費用，進而促成這樁美事。下午這批蛋塔運抵金門，隨即分送給240戶弱勢家庭，有330名兒童享受到這跨海直送的蛋塔。

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擔任中華民國機車公會全國聯合會理事長林弘儒透過家扶中心表示，為離島弱勢孩子盡分心力，是責無旁貸的事，相信當新鮮的蛋塔送達孩童手中時，孩子會感受傳到手心上的溫度和用心，這有可能會是孩子深刻的美好記憶。他也幾乎可以想像得到，收到禮物後綻放在兒童臉上的欣喜笑容。

對於幕後的整個作業，家扶中心主任李桂平說，這家台灣國際連鎖速食店未在金門設分店，為了滿足兒童心願，家扶中心人員花費了很多功夫，串聯各項資源達成使命。從一開始與速食店聯繫各項細節，到商請台灣、金門兩地志工幫忙到機場載送，感謝大家協力配合，完成這一趟不可能的愛心任務，讓離島金門弱勢家庭孩童有個不一樣的中秋節。（編輯：孫承武）1110906