中鋼不只會煉鋼 員工限定自製月餅也很紅

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每年中秋節前一個月，中鋼會推出月餅給自家員工限量訂購，圖為最受員工歡迎的葷綠豆椪，表皮還印有中鋼的標誌。中央社記者賴言曦攝 111年9月8日

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（中央社記者賴言曦台北8日電）隨著時序來到9月，環繞中鋼的話題除了第4季鋼市展望外，另一個就是中鋼每年中秋節限量推出的月餅，然而中鋼月餅是員工福利，不是中鋼人，想品嚐可不容易。

去年因為COVID-19疫情停賣1次的中鋼月餅，今年再度回歸，不過因為原料成本大漲，中鋼接受中央社記者採訪時表示，今年月餅售價小幅調漲，而且基於防疫及製作空間等考量，供應數量也比往年少。

據中鋼2020年、2022年月餅售價，2020年每顆葷綠豆椪售價新台幣37元，今年漲至42元，蛋黃酥則從31元漲到36元。

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雖然價格變貴，但仍有不少網友敲碗希望中鋼開放外部訂購月餅，然而中鋼表示，月餅保鮮效期大概只有1週，而且是福利委員會的專屬福利商品，因此目前沒有對外販售的計畫。

不僅如此，中鋼月餅連對自家人也是限量發行，中鋼指出，月餅製作團隊除了4名麵包坊師傅及福利社自有人力外，還有額外選聘的廚工幫忙，但產量仍有限，因此採取限購措施，以最受員工歡迎的葷綠豆椪為例，今年每名員工僅限購2盒。（編輯：楊凱翔）1110908