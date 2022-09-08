北車3又1/2月台 LDK58蒸汽火車頭每小時鳴笛

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（中央社記者余曉涵台北8日電）台鐵局在台北車站東側廣場打造一個3又1/2月台，展示整修後的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車，未來早上8時到晚間6時都會每小時鳴笛。

原本位於台北車站東側廣場的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車因為年久失修，導致車輛脫漆鏽蝕，經台鐵局重新整修過後，仿造知名小說哈利波特的書中場景，建置參觀台、電波鐘等，打造3又1/2月台，要用嶄新面貌迎接旅客。

台鐵局今天舉行揭牌儀式，找來幼兒園小朋友共同參加，並成為第一個觀賞的小小貴賓。

台北車站站長胡詠芝致詞表示，台鐵只有第3月台及第4月台，因此將這個月台取名為3又1/2月台，在中秋節前夕與大家見面，未來早上8時到晚間6時間，每小時都會鳴笛，迎接旅客。

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台鐵介紹，LDK58是1923年由日本車輛製造，運用於花東線窄軌區間，總重量21.6噸，牽引力5030公斤，使用中央緩衝連環連結器，具有4動力軸及車側水箱裝置，為早期花東線蒸汽機車主力。

LDR2201柴油客車是1956年由台北機廠仿照日本國鐵（JNR）湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，1957年1月25日完成第1輛LDR2201，同年4月又陸續完成LDR2202、2203、2204共4輛，當時民眾休旅風氣不普及，搭乘火車以學生上下學通勤為主，因此被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝為下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。（編輯：管中維）1110908