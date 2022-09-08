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花蓮慈院7名海外見習醫學生 最期待大體模擬手術

2022/9/8 12:47
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）相隔2年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首批國外見習醫學生9月底台，花蓮慈濟醫院迎來7名新加坡見習醫學生，學生最期待大體模擬手術課程，盼能學習手術技巧。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞稿指出，受COVID-19疫情影響，自2020年起，台灣暫停開放海外見習醫學生來台見習，近日衛生福利部重新開放學生入境，花蓮慈濟醫院有7名來自新加坡南洋理工大學醫學系五年級的見習醫學生，9月起展開見習課程。

在心臟科見習的許勤鴻說，選擇花蓮慈濟醫院是因學校課程沒有實際大體可以練習，希望這次見習可以向大體老師學習手術技巧，也想了解捐贈者的心境，是這次最期待的課程。

對骨科很有興趣的見習生陶新宇表示，在家鄉的骨科醫師界、學長姐都曾分享，在慈濟能接觸多種類型病例，希望見習期間學到不同於新加坡的骨科專業臨床知識。

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花蓮慈濟醫院教學部主任謝明蓁說，院內提供一般外科、心臟內科、骨科、精神醫學科、腎臟內科、急診、婦產科、家庭醫學科、腸胃內科、整形外科、皮膚科等11項科別見習及大體模擬手術課程。

謝明蓁說，受到疫情影響，全球的見習醫學生進入醫院的臨床學習都大受影響，不論是海內外醫學生，都是醫界未來重要的生力軍，將在世界各地守護病人健康。（編輯：張芷瑄）1110908

謝明蓁
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