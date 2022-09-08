連假封匝道坪林居民不便 高公局同意試辦3次通行

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（中央社記者高華謙新北8日電）為使國道5號假日車流順暢，高公局每逢連續假期就封閉坪林交流道南下匝道半天，造成當地民眾極大不便。經不斷協調後，高公局同意試辦3次連續假期開放通行，時間為0時到6時。

交通部高速公路局為使國道5號假日車流順暢，從民國109年中秋連假起，逢3天以上連假就會先封閉國5坪林南下到宜蘭的匝道半天（0時到12時），週日或連假結束日的下午儀控交管，但造成當地大塞車。

坪林觀光協會前理事長陳耀璋日前表示，儀控車流會以長達50秒的紅燈轉10秒綠燈方式來放行，讓整個坪林7個里有6個里在塞車。

這讓依賴國5通行的坪林區民不論是在生活採買、商家補貨送貨、就醫返鄉等都受到影響。居民因此串連要求高公局改善、並向立委陳情，甚至不排除發動抗爭，希望高公局研議發放居民通行證，開放可憑證開車進入匝道。

經交通部高速公路局副局長廖肇昌、坪林區長周慶珍、坪林區里長及在地鄉親開會協調後，新北市坪林區公所在社群網站臉書（Facebook）表示，終於取得2項重大進展。

首先是高公局同意試辦3次連續假期開放坪林南向入口匝道通行，時間為0時到6時，另請行控中心針對3次施行過程監控車流量做為後續政策調整依據。

再來是坪林行控中心會在例假日由專人加強監控車流，視實際狀況調整紅綠燈秒數，解決例假日匝道儀控管制導致的塞車問題。

坪林區公所表示，感謝不分黨派政治人物全力協助坪林居民解決民生問題，爭取坪林人通行權益，讓居民不再因交通受阻苦不堪言。（編輯：陳彥鈞）1110908