坪林匝道假日封閉或儀控釀塞車 居民擬封路抗議

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（中央社記者王鴻國新北12日電）高速公路局為使國道5號假日車流順暢，於每次連續假期前就封閉坪林交流道南下匝道半天，週日還儀控造成當地大塞車，居民串連要求高公局改善，否則8月將封閉坪林匝道抗議。

坪林地方團體今天開會討論，主要是因為高公局從去年起，逢3天以上連假開始就會先封閉國5坪林南下到宜蘭的匝道，從凌晨0時到中午12時，週日或連假結束日的下午儀控交管，造成當地大塞車。

坪林觀光協會前理事長陳耀璋表示，高公局除了連續假日封路及儀控車流，就連平常的週日下午也進行儀控，以長達50秒的紅燈轉10秒綠燈方式來放行，讓全坪林7個里中就有6個里在塞車。

他表示，塞車時是連產業道路都堵住，讓居民子女要返台北上課或採茶工要下山，常遇到塞車動彈不得，再加上北宜公路常有事故和落石堵塞，已嚴重影響當地民眾生活，居民們才會串連抗議。

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他表示，已透過相關管道向交通部陳情，若7月底無法得到善意回應，最少要取消週日下午儀控措施，否則，居民將於8月初起的週休假日，趁宜蘭童玩節人車最多的期間堵塞封閉國5坪林匝道進行抗議，進而讓北宜公路回堵癱瘓，以凸顯民眾的訴求。

坪林區長周慶珍說，坪林與宜蘭是屬同一個生活圈，商家和餐廳一早就需要到宜蘭補貨，但遇到封路時只能從北宜公路通行，可是北宜公路常有重機車禍及落石，常造成交通中斷好幾個小時，讓居民進出不得。因此，她能理解居民的不滿，將透過新北市政府交通局向交通部反映並溝通改善。（編輯：李錫璋）1110712