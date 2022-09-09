百年金瓜石神社重生 黃金盛典藝術季限時登場

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）歷時5年的古蹟修復，台電今天在新北瑞芳正式啟用有百年歷史的金瓜石神社，並在9日至11日舉辦黃金盛典藝術祭，讓民眾能在中秋連假期間，一睹百年神社重生風采。

台電今天下午於新北市立黃金博物館，舉辦「黃金盛典藝術祭－金瓜石神社修復落成暨AR啟用儀式」，台電代理董事長曾文生、黃金博物館館長謝文祥、古蹟修復建築師張興傑、AR團隊如牧創新創辦人宋恆等人出席。

台電新聞稿表示，在啟用儀式中，曾文生敲3聲響鑼，宣示歷時5年修復的金瓜石神社古蹟正式完工落成，主持本次神社修復的建築師張興傑，也在現場向民眾導覽介紹修復過程。

曾文生致詞表示，台電2019年以「點亮十三層」，讓民眾看見金瓜石、水湳洞地區的美，今年則以黃金盛典藝術祭，與民眾分享市定古蹟金瓜石神社的歷史風華。

台電說明，1898年創建的金瓜石神社，是台灣史上第3座神社，在1936年改建後，成為當時地區重要信仰指標；後因戰爭遭損壞，僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與梁柱。

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台電指出，至1980年代晚期，隨著礦產減少和台金公司結束營運，台電開始在新北瑞芳接續管理維護在地文化資產，神社於2007年被列為新北市市定古蹟；台電也自2017年啟動神社修復計畫，以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復。

台電表示，中秋連假推出的「黃金盛典藝術祭」，將有驫舞劇場、布拉瑞揚舞團精彩表演，以及神社導覽與工作坊可參與；此外，12日起因黃金博物館本山五坑出坑口尚有零星工程，須暫時關閉通路，正式開放時間將另行公告。（編輯：林興盟）1110909