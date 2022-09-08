經濟部：多數水庫高水位 審慎評估冬季南部水情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）經濟部次長曾文生今天說，今年7、8月降雨量是歷史上次低，但因水利署提早因應，台灣多數水庫都保持在8成的高水位；而曾文與烏山頭水庫蓄水量約5成左右，面對冬季將至，會審慎評估南部水情與後續調度。

經濟部今天在行政院會報告「軒嵐諾颱風對水情影響」。報告顯示，軒嵐諾颱風對全台主要水庫降雨效益約4.2億噸，其中北部地區石門、寶山及寶二水庫合計增加2.3億噸最多。

另外，報告指出，水利署6月起展開各項節水調度及防旱整備作業，透過跨區支援調度、水庫總量管制、自來水常態減壓、農業節水、人工增雨等措施，統計6月迄今，節水調度成效約3億噸以上，讓全台多數水庫維持高水位。

曾文生、水利署署長賴建信出席政院會後記者會說明整體水情。曾文生表示，今年7、8月降雨量是歷史次低，但因為水利署提早因應，水庫還保持在8成情況，整個夏天從寶山到德基、石門水庫等水位都非常高。

不過，曾文生也說，南部的曾文與烏山頭水庫截至昨天為止蓄水量在5成以上，面對冬季將至，會審慎評估南部水情情況，進行後續調度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主要供應基隆地區水源的新山水庫，目前只有36%的蓄水量。曾文生解釋，新山水庫是離槽水庫，主要是抽河川的水至水庫存放，颱風後基隆河、貢寮、雙溪等河川水源都已恢復，就是要陸續抽水補進水庫，「等於供水水源沒有問題，水塔的水只是要找時間補滿」。

賴建信補充表示，颱風後，新山水庫相關河川水來源已經是滿水位，甚至有溢流情形，目前正以每天8萬噸的抽水量挹注回新山水庫。（編輯：楊蘭軒）1110908