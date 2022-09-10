法鼓山關懷生命專線 推網路協談服務

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法鼓山人文社會基金會「關懷生命專線」已成立13年，今年COVID-19期間，也推出網路協談服務，民眾可透過Line預約好時間，使用3C就能開啟語音談話。（法鼓山提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年9月10日

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）今天是世界自殺防治日，法鼓山表示，已成立13年的關懷生命專線推出網路協談服務，民眾可透過Line預約、使用3C開啟語音談話，也歡迎民眾加入關懷生命專線義工行列。

法鼓山今天發布新聞稿指出，世界自殺防治日，呼籲民眾面對挫折、低潮或不知如何逃離煩惱時，可以試著找到能協助自己轉化輕生念頭的專業團體，不要放棄走出一條活路的機會。

法鼓山表示，法鼓山人文社會基金會「關懷生命專線」（02-2311-8585）已經成立13年，透過傾聽、分享、支持與陪伴，為遭遇心靈困頓、情緒困擾及面臨生命低潮者進行電話線上協談。

此外，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，也推出了網路協談（https://lin.ee/GvgE5bN）服務，民眾可透過Line預約好時間，使用3C就能開啟語音談話，不分國界族群，美國、澳洲、香港、紐西蘭等地的華人也都可加入尋求協談。

關懷生命專線督導孫敏華指出，民眾大多因人際、家庭、感情、婚姻、工作等問題尋求協談，過去約7成的個案有憂鬱、焦慮問題，需要有人陪伴聊天，透過義工長期關懷可以穩定他們的心靈。

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孫敏華說，專線現有100多名義工，因要讓來電者願意傾訴討論，必需具備讓人感受到溫暖與真誠的特質和同理心，要使人相信有意願要與自己討論生命問題。

法鼓山表示，歡迎民眾加入關懷生命專線義工行列，只要是大學或研究所相關系所畢業，如心理系、社工系、臨床心理系所等；或曾擔任學校輔導老師2年以上；或曾擔任張老師、生命線及其他專線義工3年以上者，都可洽詢報名。（編輯：郭諭儒）1110910