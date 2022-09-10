更多編輯台推薦新聞：
U18亞青女籃 台灣擊敗紐西蘭與澳洲爭決賽門票
運動

U18亞青女籃 台灣擊敗紐西蘭與澳洲爭決賽門票

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

黑面琵鷺中秋節報到 台南七股保護區現蹤

2022/9/10 18:19（9/10 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台江國家公園巡查員李明華10日清晨在七股黑面琵鷺保護區發現今年第一隻來台南度冬的黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。（李明華提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日
台江國家公園巡查員李明華10日清晨在七股黑面琵鷺保護區發現今年第一隻來台南度冬的黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。（李明華提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市生態保育學會今天公布今年第1隻來台南度冬的黑面琵鷺已經報到，由台江國家公園巡查員李明華今天清晨在七股黑面琵鷺保護區發現，研判先頭部隊會陸續飛抵。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，李明華清晨6時50分左右在七股曾文溪口的保護區主棲地發現這隻黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。

李明華表示，今天發現的這隻黑面琵鷺，依外觀觀察應該不是留鳥，是大約5歲的成鳥，全身羽毛呈白，嘴喙為黑色，發現時距離約600公尺遠，11時左右滿潮後就躲入紅樹林內休息。

邱仁武指出，黑琵度冬先頭部隊往年通常在中秋節或是教師節前後飛抵台南，去年是在9月28日發現第1隻。（編輯：唐聲揚）1110910

邱仁武
夏候鳥董雞現蹤台南將軍 鳥友架大砲鏡頭朝聖 稀有夏候鳥「董雞」台南現蹤 環團籲加強棲地保育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族