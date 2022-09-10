黑面琵鷺中秋節報到 台南七股保護區現蹤

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台江國家公園巡查員李明華10日清晨在七股黑面琵鷺保護區發現今年第一隻來台南度冬的黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。（李明華提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市生態保育學會今天公布今年第1隻來台南度冬的黑面琵鷺已經報到，由台江國家公園巡查員李明華今天清晨在七股黑面琵鷺保護區發現，研判先頭部隊會陸續飛抵。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，李明華清晨6時50分左右在七股曾文溪口的保護區主棲地發現這隻黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。

李明華表示，今天發現的這隻黑面琵鷺，依外觀觀察應該不是留鳥，是大約5歲的成鳥，全身羽毛呈白，嘴喙為黑色，發現時距離約600公尺遠，11時左右滿潮後就躲入紅樹林內休息。

邱仁武指出，黑琵度冬先頭部隊往年通常在中秋節或是教師節前後飛抵台南，去年是在9月28日發現第1隻。（編輯：唐聲揚）1110910