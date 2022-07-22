夏候鳥董雞現蹤台南將軍 鳥友架大砲鏡頭朝聖

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（中央社記者張榮祥台南22日電）相當稀有罕見的夏候鳥「董雞」，近來在台南市將軍區農田現蹤，吸引全台鳥友架著大砲鏡頭朝聖，保育團體呼籲當地農民暫緩進出休耕農地，以利董雞孵蛋育雛。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天告訴中央社記者，鳥友吳素娥等人今年6月中下旬陸續在台南市將軍區將軍里田野發現4隻董雞蹤影，公成鳥及母成鳥都有，但多躲在草叢中，難以詳實記錄。

在台灣，董雞是相當稀有罕見的夏候鳥，如今在台南將軍現蹤消息傳出，全台鳥友相繼趕到架起大砲鏡頭朝聖，多名鳥友天天報到，狹窄農路停滿各式車輛，大砲鏡頭一字排開；一名鳥友說，他拍鳥已近20年，這是首次拍董雞，非常興奮。

董雞是夏候鳥，理論上是到台灣繁殖，保育團體推測在台南將軍孵蛋育雛的機會很高，但適逢休耕農地犁田整地期間，一旦耕耘機翻耕，就會斷了董雞生路。

台南市生態保育學會今天已發文給將軍區公所，請公所協助公告及勸導農民暫緩董雞出沒處的休耕整地，以利董雞孵蛋育雛。

鳥友表示，董雞別名鶴秧雞、田董。董雞公鳥外觀和常見的紅冠水雞相似，但董雞是稀有候鳥，紅冠水雞則是普遍留鳥。董雞生性隱蔽，幾乎躲在草叢中，通常只能偶爾看到一個頭，或從草叢中竄出或起飛時才會露出全身，難以捕捉影像。

資料顯示，董雞為秧雞科的鳥類，分布於印度、尼泊爾、巴基斯坦印度河平原、斯里蘭卡、中國東北至華南地區、台灣、中南半島、朝鮮半島、八重山群島、馬來群島等地的沼澤地。

董雞多在沼澤地和植被茂密的濕地，是大型、外型獨特似雞的鳥類，生性隱蔽，很難看到身影；雄鳥不會被誤認，身體黑色、翅膀有褐色羽緣的覆羽、紅色加黃色的嘴喙連著凸起的紅色尖銳額板，和體型較小的紅冠水雞不同。

雌鳥及亞成鳥體型大小相同，腹部黃褐色，背部帶灰色襯有淡褐色邊緣，且沒有雄鳥的額板。

繁殖期的雄鳥時常發出叫聲，會發出一小串奇怪似液體般吞嚥聲的鳴叫。雌雄鳥都會發出各種尖銳、喉音般的咯咯聲，及吱嘎的鳴叫聲和尖銳警戒聲。（編輯：謝雅竹）1110722