鳳頭蒼鷹網紅「黃恩萼」遭路殺 鳥友不捨
2022/7/1 22:13（7/1 22:26 更新）
鳳頭蒼鷹黃恩萼6月30日因車禍離世。（圖取自facebook.com/RRGTaiwan）
（中央社記者吳欣紜台北1日電）曾經在COVID-19疫情期間撫慰眾多人心靈的鳳頭蒼鷹黃恩萼昨天因車禍離世，黃恩萼每年的育雛行為透過直播總吸引大批鳥友觀看，鳥友聽聞遭路殺消息後深感不捨。
鳳頭蒼鷹是少數能適應都會環境的日行性猛禽，其中有一鳳頭蒼鷹家族每年都會在大安森林公園築巢育雛，台灣猛禽研究會也都會架設攝影機直播，盼讓大眾能多多認識生活在住家周遭的猛禽。
根據鳳頭蒼鷹的習性，育雛期間多半是由母鳥在巢內照顧幼鳥、公鳥在外面狩獵，因此鳳頭蒼鷹媽媽黃恩萼的育雛行為，包含餵食幼雛、張開翅膀替幼鳥擋雨，各種暖心的行動透過直播總是療癒無數人的心靈，每年吸引許多鳥友固定觀看黃恩萼的育雛直播。
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不過，台灣猛禽研究會今天在臉書粉絲專頁突然宣布，昨天傍晚黃恩萼穿越馬路時，不慎發生車禍當場離世，宣告「鳳頭女王黃恩萼的生涯收播」，希望黃恩萼能在天上更自由自在，也提醒大眾好好地守護黃恩萼常駐的大安森林公園，只要樹林和綠地還在，鳳頭蒼鷹就有機會在都市裡綿延不盡。
消息一出，不少網友發文悼念，謝謝黃恩萼透過育雛行為帶領大眾認識鳳頭蒼鷹等，也有網友表示自己在疫情期間被直播深深吸引而踏入野鳥世界，除了看鳥外，甚至開始從事鳥類相關調查或志工活動等，感念黃恩萼。（編輯：唐聲揚）1110701
影片來源：RRGTaiwan
影片來源：RRGTaiwan
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