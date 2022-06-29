2幼鳥遭工人抓走 鳳頭蒼鷹親鳥傷心徘徊枝頭

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄有工人疑似修樹，抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，農業局昨天將幼鳥尋回，送壽山動物園照顧。但愛鳥人士發現，2隻親鳥事後回到樹上呆愣許久，不見幼鳥蹤跡，顯得困惑又悲傷。

高雄市野鳥學會日前收到民眾傳來一段影片，影片可見1名工人搭吊車，疑似在修剪樹木，卻從樹上抓下2隻鳳頭蒼鷹的幼鳥。高雄市野鳥學會隨即通報農業局協尋幼鳥下落，農業局昨天順利將2隻幼鳥尋回，送壽山動物園照顧。

不過高雄市野鳥學會總幹事林昆海今天接受中央社記者訪問表示，今天觀察到親鳥停棲在被鋸斷的枝頭上，苦苦等待雛鳥的傷心畫面。2隻親鳥今天都回到樹上徘徊，卻遍尋不著幼鳥，最後停駐在枝頭上超過半小時，顯得困惑又悲傷。

野鳥學會譴責施工單位看到鳳頭蒼鷹鳥巢沒有即時停工，也未通報委託單位或保育主管單位，並質疑施工單位修剪樹木未按照規範，因為鳳頭蒼鷹的巢位通常位於大枝幹分叉處，正常樹木修剪應以不良枝條為主。

野鳥學會表示，野生雛鳥如能被親鳥照顧長大，教導練飛與覓食技巧是最合乎自然，但今天此案幼鳥卻因人為問題，被迫與親鳥分離，只能人工照顧，可能難以學習在野外覓食、生存等技巧，因而喪失野放機會，也增加救傷單位負擔。

高雄市野鳥學會呼籲相關單位在進行樹木修剪工程時，應將「野生動物保育法」納入樹木修剪規範、修剪管理注意事項及標準作業程序中，並事先調查是否有野生鳥類巢位，若有，再採取迴避、暫停修剪或改變工序等方式因應。

據了解，這是承接文化局修繕老屋工程的廠商所找來的修剪樹木包商，文化局對中央社記者表示，經確認施工廠商有依據「高雄市景觀樹木修剪作業規範」提送相關修剪計畫，並依計畫執行。

文化局表示，因相關樹木修剪與工程施工並未有野生動物保育相關教育與規範，未來辦理工程將加強教育野生動物相關規定，並要求廠商注意相關規定。（編輯：陳仁華）1110629