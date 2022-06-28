2隻保育類鳳頭蒼鷹幼鳥找到了 送壽山動物園照顧[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市有吊車工人疑為修樹，帶走2隻保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，野鳥學會通報市府農業局協尋。農業局28日表示，下午已找回2隻幼鳥，送交壽山動物園協助照顧。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市野鳥學會近日收到一段影片，影片中吊車工人疑似修樹，抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，通報農業局協尋；農業局表示，今天下午已將2隻幼鳥找回，送壽山動物園照顧。

高雄市野鳥學會最近收到民眾傳來一段影片，影片可見一名工人搭著吊車，在一棵樹上高處緩緩降下，手上還抓著2隻鳳頭蒼鷹幼鳥；工人背後是一處老屋，老屋旁散落不少樹枝，疑似正在修剪屋旁樹木。

高雄市野鳥學會將影片轉交農業局調查釐清，並盼尋回幼鳥。農業局今天下午接受中央社記者訪問表示，已聯繫到當天施工人員，並順利帶回2隻幼鳥，送壽山動物園協助照顧。

農業局表示，工人是在昨天修剪樹木時看到鳥巢，疑似不清楚正確做法，將幼鳥帶離巢後繼續施工，但因擔心會下雨，一度把鳥帶回照顧，直到農業局找上門，才驚覺闖了禍。

農業局48小時內就將2隻幼鳥找回，農業局人員說，幼鳥活力看起來還可以，但是猛禽照護不易，要小心呵護長大，之後還有野放訓練等，是條漫長道路。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海對中央社記者表示，工人一度用米餵食幼鳥，這是錯誤餵食方式，且猛禽需要的營養不只如此，所幸及早尋回，否則後果不堪設想。

農業局和高雄市野鳥學會呼籲，民眾若在修剪樹枝時遇到正值育雛的鳥巢，應暫時停止修剪，待育雛季結束後再修剪。

若發現雛鳥落巢，也不要隨意撿拾，先判斷是否受傷，若未受傷，可先將幼鳥放在落巢附近的枝條上，或安全不易遭受犬貓侵襲位置，讓親鳥有機會繼續餵哺雛鳥；受傷個體則可通報農業局或1999市民專線，勿私下圈養。（編輯：陳仁華）1110628